Hôm nay, 16:00
Malaysia
Việt Nam
Hôm nay, 20:00
Indonesia
Thái Lan
Hôm nay, 23:00
Đảo Síp
Latvia
Hôm nay, 07:30
Estudiantes Cuarto
Racing Club
Hôm nay, 08:06
Nữ Pachuca
Nữ Toluca
Hôm nay, 08:15
Llaneros FC
America de Cali
Hôm nay, 09:00
Nicaragua
CH Dominican
Hôm nay, 12:00
FC Ulaanbaatar
Ulaangom City
Hôm nay, 13:30
Ecuador
Panama
Hôm nay, 15:00
Hunters FC
Amtat FC
Hôm nay, 17:30
Nhật Bản
New Zealand
Hôm nay, 18:00
Shenzhen Peng U21
Jinmen Tiger U21
Hôm nay, 18:35
Zhangzhou Team
Nanping Team
Hôm nay, 20:00
Nữ Tây Ban Nha U19
Nữ Xứ Wales U19
Hôm nay, 20:00
Uganda
DR Congo
Hôm nay, 20:00
Nữ Italy U19
Nữ Israel U19
Hôm nay, 21:00
FK Napredak
FK Loznica
Hôm nay, 21:30
Montenegro U21
Armenia U21
Hôm nay, 23:00
Backa Topola
FK Graficar Beograd
Hôm nay, 23:00
Torreense U23
Estoril U23
Hôm nay, 23:15
Italy U21
Ba Lan U21
Hôm nay, 23:30
Thụy Điển U21
Bắc Macedonia U21
Ngày mai, 00:00
Moss
Kongsvinger
Hôm nay, 07:30
Mount Pleasant FA
Cavalier FC
Hôm nay, 08:00
Deportivo Catocha
Cuilapa FC
Hôm nay, 08:00
Comunicaciones
Suchitepequez
Hôm nay, 08:00
Club Guadalajara
Club America
Hôm nay, 08:00
CD FAS
CD INCA-Aruba
Hôm nay, 12:30
South United
MEG
Hôm nay, 14:30
Wuhan Towns U21
Shanghai Port U20

GIẢI ĐẤU CHÍNH

VIE D1 VIE D1
1
MLS MLS
1
ARG D1 ARG D1
5
BRA D1 BRA D1
10
MEX D1 MEX D1
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
441
V.League 1 V.League 1
1
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
1
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
5
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
10
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
1
La Liga 2 La Liga 2
1
CAF Africa Cup of Nations CAF Africa Cup of Nations
3
AFRNC U23 AFRNC U23
5
Algerian Ligue Professionnelle 1 Algerian Ligue Professionnelle 1
1
ARFC ARFC
1
Argentine Tebolidun League Group C Argentine Tebolidun League Group C
2
Asean Club Championship Asean Club Championship
6
Azerbaijan First Division Azerbaijan First Division
2
Bangladesh Federation Cup Bangladesh Federation Cup
2
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
1
Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
9
Brazilian Campeonato Carioca Série B1 Brazilian Campeonato Carioca Série B1
5
Brazilian U20 Cup Brazilian U20 Cup
1
Brazilian Youth Cup Brazilian Youth Cup
9
Burkina Faso Division 1 Burkina Faso Division 1
1
CAF U20 Africa Cup CAF U20 Africa Cup
2
CAFA U17 Womens Championship CAFA U17 Womens Championship
14
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
3
CFA Team China International Tournament CFA Team China International Tournament
1
Chilean Cup Chilean Cup
3
Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield
1
CONCACAF Nations League CONCACAF Nations League
15
Copa de la Liga Copa de la Liga
1
Copa Ecuador Copa Ecuador
1
Cúp Estonian Cúp Estonian
1
Cúp Hoàng Đế Nhật Bản Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
10
Cúp League Trophy Cúp League Trophy
6
Cúp Nữ Na Uy Cúp Nữ Na Uy
2
Cúp Quốc Gia Việt Nam Cúp Quốc Gia Việt Nam
3
Cúp Thổ Nhĩ Kỳ Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
14
Cúp Ukraina Cúp Ukraina
1
Czech 3 liga Czech 3 liga
2
Czech U19 League Czech U19 League
1
Egypt League Cup Egypt League Cup
8
Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
1
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
4
English Isthmian Premier League English Isthmian Premier League
1
English U21 League Cup English U21 League Cup
1
ENL Cup ENL Cup
2
European Women European Women
10
FIFA ASEAN Cup FIFA ASEAN Cup
2
Fujian Football City League Fujian Football City League
1
German Bundesliga 5 German Bundesliga 5
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
9
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
2
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
22
Greek Super League 2 Greek Super League 2
3
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
10
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
7
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
1
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
1
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
4
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
1
Hạng 2 Trung Quốc Hạng 2 Trung Quốc
12
Hạng 3 Mexico Hạng 3 Mexico
1
Hạng 3 Na Uy Hạng 3 Na Uy
1
Hạng 4 Guatemala Hạng 4 Guatemala
1
Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
4
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
2
Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
1
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
4
Hạng Nhất Na Uy Hạng Nhất Na Uy
1
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
4
Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
2
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
3
Hạng Nhất Trung Quốc Hạng Nhất Trung Quốc
8
Hạng Nhất Ukraina Hạng Nhất Ukraina
1
HK U22L HK U22L
1
IND IFA Shield League IND IFA Shield League
1
Indian Bangalore Super Division Indian Bangalore Super Division
3
Israel B League Israel B League
1
Jamaica Premier League Jamaica Premier League
3
Japanese Kirin Cup Japanese Kirin Cup
2
Jordan Cup Jordan Cup
3
JPN Nadeshiko League 1 JPN Nadeshiko League 1
1
K4 League K4 League
1
Lebanese Premier League Lebanese Premier League
2
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
2
Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
2
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
1
Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
1
Ngoại Hạng Mông Cổ Ngoại Hạng Mông Cổ
2
Northeast China Football League Northeast China Football League
1
Nữ USA Nữ USA
1
Peruvian Liga 2 Peruvian Liga 2
4
Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
2
RUS D3A RUS D3A
1
RUS D3B RUS D3B
1
Serbian U19 League Serbian U19 League
1
Shandong Qilu Football Super League Shandong Qilu Football Super League
1
Slovak 2.Liga Slovak 2.Liga
1
Slovenia 2.Liga Slovenia 2.Liga
1
Sweden Women\'s Cup Sweden Women\'s Cup
1
Thai League Cup Thai League Cup
1
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
3
Turkish Second League Turkish Second League
1
Turkish Women First Football League Turkish Women First Football League
1
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
4
UEFA European U17 Womens Championship UEFA European U17 Womens Championship
6
UEFA European U21 Championship UEFA European U21 Championship
24
UEFA Nations League UEFA Nations League
18
Uruguay Cup Uruguay Cup
3
Uruguay Segunda Uruguay Segunda
1
USL League One USL League One
4
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
1
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
5
VĐQG Bắc Ireland VĐQG Bắc Ireland
1
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
6
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
1
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
3
VĐQG Iran VĐQG Iran
5
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
1
VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
1
VĐQG Marốc VĐQG Marốc
1
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
2
VĐQG Panama VĐQG Panama
2
VĐQG Peru VĐQG Peru
2
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
3
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
2
VĐQG Romania VĐQG Romania
1
VĐQG Séc VĐQG Séc
1
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
2
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
1
Vietnam Womens League Vietnam Womens League
3
WAFF Arabian Gulf Cup WAFF Arabian Gulf Cup
1
WK League WK League
4
NBA NBA
22
EUR EUR
7
KOR KOR
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TUR TUR
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EuroLeague EuroLeague
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Korean Basketball League Korean Basketball League
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Turkish Basketball First League Turkish Basketball First League
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VTB United League VTB United League
3
Basketball Champions League Basketball Champions League
2
Basketball Bundesliga Basketball Bundesliga
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National Basketball League National Basketball League
2
Philippines MPBL Philippines MPBL
2
Adriatic Basketball Association League Adriatic Basketball Association League
1
Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
7
B.League Premier B.League Premier
1
Basketbol Super Ligi Basketbol Super Ligi
1
EuroCup Basketball EuroCup Basketball
2
FIBA Europe Cup FIBA Europe Cup
7
FIBA U18 Women European Championship Division B FIBA U18 Women European Championship Division B
1
FIBA U18 Women\'s Asian Championship FIBA U18 Women\'s Asian Championship
8
Korea WKBL Summer Cup Korea WKBL Summer Cup
12
Korisliiga Korisliiga
1
Lega Basket Serie A Lega Basket Serie A
2
Liga de Baloncesto Liga de Baloncesto
6
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
3
Liga Sudamericana de Básquetbol Liga Sudamericana de Básquetbol
1
Nacionaline Krepsinio Lyga Nacionaline Krepsinio Lyga
1
Polska Liga Koszykowk Polska Liga Koszykowk
1
Russia Basketball Cup Russia Basketball Cup
1
Russian Women Basketball Premier League Russian Women Basketball Premier League
1
Zhejiang City Basketball League Zhejiang City Basketball League
3
ATP ATP
1
ATP ATP
2
ATP ATP
3
ATP ATP
3
ATP ATP
2
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league Tất cả giải đấu
33
ATP Beijing, China Men Double ATP Beijing, China Men Double
1
ATP Beijing, China Men Singles ATP Beijing, China Men Singles
2
ATP Challenger Alicante, Spain Men Singles ATP Challenger Alicante, Spain Men Singles
3
ATP Challenger Antofagasta, Chile Men Singles ATP Challenger Antofagasta, Chile Men Singles
3
ATP Challenger Palermo, Italy Men Singles ATP Challenger Palermo, Italy Men Singles
2
ATP Shanghai, China Men Singles ATP Shanghai, China Men Singles
8
ATP Tokyo, Japan Men Singles ATP Tokyo, Japan Men Singles
2
WTA 125K Samsun, Turkiye Women Singles WTA 125K Samsun, Turkiye Women Singles
1
WTA 125K Suzhou, China Women Singles WTA 125K Suzhou, China Women Singles
1
WTA Beijing, China Women Doubles WTA Beijing, China Women Doubles
2
WTA Beijing, China Women Singles WTA Beijing, China Women Singles
8
CZE CZE
1
SUP SUP
1
TAU TAU
1
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Czech Cup Women Czech Cup Women
1
Super Cup Women Super Cup Women
1
TAURON I. Liga TAURON I. Liga
1
CBL CBL
1
CCT CCT
2
CRO CRO
1
DCG DCG
3
EPL EPL
7
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21
LOL
5
DOTA2
5
CSGO
11
VĐQG Uruguay
05:35 - 05/10

RC Montevideo

VS

CA Penarol

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1 - 1
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1 - 2
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1 - 0
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Flag
1 - 1
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1 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag
POLO
CONCACAF Nations League
06:00 - 05/10

Aruba

VS

Anguilla

Flag
0 - 2
Flag
Flag
0 - 2
Flag
LOGAN
VĐQG Nữ Mexico
06:00 - 05/10

Nữ Guadalajara

VS

Nữ Juarez

Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
NEMO
Nữ USA
06:00 - 05/10

Nữ Houston Dash

VS

Nữ Washington Spirit

Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
VĐQG Guatemala
06:00 - 05/10

Guastatoya

VS

Aurora F.C.

Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag
VĐQG Colombia
06:10 - 05/10

Atl. Bucaramanga

VS

Atletico Junior

Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
TOM
VĐQG Panama
06:15 - 05/10

CA Independente

VS

CD Arabe Unido

Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
Bolivian Copa LFPB
06:30 - 05/10

In. Petrolero

VS

Bolivar

Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 4
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 4
Flag Flag
1 - 2
Flag
Uruguay Segunda
06:30 - 05/10

Sportivo Bella Italia

VS

Mar de Fondo

Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
ARFC
06:30 - 05/10

Social Ascension

VS

Academia Mascherano

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
CONCACAF Nations League
07:00 - 05/10

Costa Rica

VS

Haiti

Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 3
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 3
Flag
TONI
VĐQG Argentina
07:30 - 05/10

Estudiantes Cuarto

VS

Racing Club

Flag
2 - 0
Flag
Flag
2 - 0
Flag
OLER
Jamaica Premier League
07:30 - 05/10

Mount Pleasant FA

VS

Cavalier FC

Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 1
Flag
VĐQG Guatemala
08:00 - 05/10

Comunicaciones

VS

Suchitepequez

Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag
Hạng Nhất El Salvador
08:00 - 05/10

CD FAS

VS

CD INCA-Aruba

Flag
0 - 4
Flag
Flag
0 - 4
Flag
Giao Hữu CLB
08:00 - 05/10

Club Guadalajara

VS

Club America

Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Hạng 4 Guatemala
08:00 - 05/10

Deportivo Catocha

VS

Cuilapa FC

Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag
VĐQG Nữ Mexico
08:06 - 05/10

Nữ Pachuca

VS

Nữ Toluca

Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 3
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 3
Flag
BEE
VĐQG Colombia
08:15 - 05/10

Llaneros FC

VS

America de Cali

Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
4 - 3
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
4 - 3
Flag
JEAN
CONCACAF Nations League
09:00 - 05/10

Nicaragua

VS

CH Dominican

Flag
3 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
3 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag
TOM
Xem thêm
Liga de Baloncesto
04:00 - 05/10

Piratas de Bogota

VS

Caimanes del Llano

NBA
06:00 - 05/10

Los Angeles Clippers

VS

Golden State Warriors

TOMMY
NBA
06:00 - 05/10

Denver Nuggets

VS

Utah Jazz

KOBE
Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
06:30 - 05/10

Gimnasia Comodoro

VS

Union de Formosa

ALAN
Liga Sudamericana de Básquetbol
07:40 - 05/10

Independiente Oliva

VS

Mogi das Cruzes

FIBA U18 Women's Asian Championship
10:30 - 05/10

Nữ New Zealand U18

VS

Nữ Australia U18

Korea WKBL Summer Cup
12:00 - 05/10

Nữ Fujitsu Redwave

VS

Nữ Samsunglife Blueminx

Korean Basketball League
12:00 - 05/10

Ulsan Phoebus

VS

Busan KCC Egis

TOMMY
FIBA U18 Women's Asian Championship
13:00 - 05/10

Nữ Philippines U18

VS

Nữ Hàn Quốc U18

ALAN
Korean Basketball League
14:30 - 05/10

Daegu KOGAS

VS

Anyang JungKwanJang

TOMMY
Korea WKBL Summer Cup
14:30 - 05/10

Nữ Ulaanbaatar Amazons

VS

Nữ Bucheon Hanabank

FIBA U18 Women's Asian Championship
15:30 - 05/10

Nữ Đài Loan U18

VS

Nữ Trung Quốc U18

KOBE
Philippines MPBL
16:00 - 05/10

Ilagan Isabela Cowboys

VS

Caloocan Kankaloo

Korea WKBL Summer Cup
17:00 - 05/10

Nữ Carleton Ravens

VS

Nữ BNK Sum

Philippines MPBL
18:00 - 05/10

San Juan Knights

VS

Bataan Risers

ALAN
FIBA U18 Women's Asian Championship
18:00 - 05/10

Nữ Malaysia U18

VS

Nữ Nhật Bản U18

KOBE
Zhejiang City Basketball League
18:30 - 05/10

Yongkang

VS

Ruian

Zhejiang City Basketball League
18:30 - 05/10

Shaoxing

VS

Zhoushan

Zhejiang City Basketball League
18:30 - 05/10

Lishui

VS

Linan

Russian Women Basketball Premier League
21:00 - 05/10

Nữ UMMC Ekaterinburg

VS

Nữ VLSU Vladimir

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WTA 125K Suzhou, China Women Singles
09:00 - 05/10

Katarina Zavatska

VS

Daria Khomutsianskaya

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katarina Zavatska
-
-
-
-
-
Daria Khomutsianskaya
-
-
-
-
-
WTA Beijing, China Women Singles
10:00 - 05/10

Donna Vekic

VS

Iga Swiatek

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Donna Vekic
-
-
-
-
-
Iga Swiatek
-
-
-
-
-
LUCAS
WTA Beijing, China Women Doubles
10:00 - 05/10

Ekaterina Alexandrova

Fanny Stollar

VS

Cristina Bucsa

Nicole Melichar-Martinez

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ekaterina Alexandrova/Fanny Stollar
-
-
-
-
-
Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez
-
-
-
-
-
WTA Beijing, China Women Doubles
10:00 - 05/10

Linda Noskova

Clara Tauson

VS

Ulrikke Eikeri

Quinn Gleason

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Linda Noskova/Clara Tauson
-
-
-
-
-
Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason
-
-
-
-
-
ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 05/10

Roman Safiullin

VS

Alexis Galarneau

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Roman Safiullin
-
-
-
-
-
Alexis Galarneau
-
-
-
-
-
ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 05/10

Hugo Gaston

VS

Liam Draxl

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hugo Gaston
-
-
-
-
-
Liam Draxl
-
-
-
-
-
WTA Beijing, China Women Singles
11:10 - 05/10

Marie Bouzkova

VS

Zheng Qinwen

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marie Bouzkova
-
-
-
-
-
Zheng Qinwen
-
-
-
-
-
WTA Beijing, China Women Singles
11:10 - 05/10

Iva Jovic

VS

Kamilla Rakhimova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iva Jovic
-
-
-
-
-
Kamilla Rakhimova
-
-
-
-
-
ATP Shanghai, China Men Singles
12:10 - 05/10

Adam Walton

VS

Te Rigele

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Adam Walton
-
-
-
-
-
Te Rigele
-
-
-
-
-
WTA Beijing, China Women Singles
12:20 - 05/10

Alina Charaeva

VS

Sonay Kartal

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alina Charaeva
-
-
-
-
-
Sonay Kartal
-
-
-
-
-
ATP Shanghai, China Men Singles
13:20 - 05/10

Aleksandr Shevchenko

VS

Yoshihito Nishioka

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aleksandr Shevchenko
-
-
-
-
-
Yoshihito Nishioka
-
-
-
-
-
ATP Shanghai, China Men Singles
13:20 - 05/10

Hong Seong-chan

VS

Rei Sakamoto

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hong Seong-chan
-
-
-
-
-
Rei Sakamoto
-
-
-
-
-
ATP Shanghai, China Men Singles
13:20 - 05/10

Kyrian Jacquet

VS

Zhang Tianhui

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kyrian Jacquet
-
-
-
-
-
Zhang Tianhui
-
-
-
-
-
ATP Tokyo, Japan Men Singles
14:00 - 05/10

Carlos Alcaraz Garfia

VS

Jaume Munar

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Carlos Alcaraz Garfia
-
-
-
-
-
Jaume Munar
-
-
-
-
-
VIC
WTA Beijing, China Women Singles
14:00 - 05/10

Belinda Bencic

VS

Li Ann

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Belinda Bencic
-
-
-
-
-
Li Ann
-
-
-
-
-
ATP Beijing, China Men Singles
14:00 - 05/10

Alex de Minaur

VS

Hubert Hurkacz

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alex de Minaur
-
-
-
-
-
Hubert Hurkacz
-
-
-
-
-
LUCAS
ATP Shanghai, China Men Singles
14:30 - 05/10

Alex Bolt

VS

Lloyd Harris

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alex Bolt
-
-
-
-
-
Lloyd Harris
-
-
-
-
-
ATP Shanghai, China Men Singles
14:30 - 05/10

Rio Noguchi

VS

Alexandre Muller

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rio Noguchi
-
-
-
-
-
Alexandre Muller
-
-
-
-
-
WTA Beijing, China Women Singles
15:10 - 05/10

Maria Sakkari

VS

Elina Svitolina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maria Sakkari
-
-
-
-
-
Elina Svitolina
-
-
-
-
-
WTA Beijing, China Women Singles
15:30 - 05/10

Jeļena Ostapenko

VS

Elise Mertens

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jeļena Ostapenko
-
-
-
-
-
Elise Mertens
-
-
-
-
-
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TAURON I. Liga
23:00 - 05/10

Bedzin

VS

Bielsko-Biala

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bedzin
-
-
-
-
-
Bielsko-Biala
-
-
-
-
-
Czech Cup Women
23:00 - 06/10

Nữ Jihlava

VS

Nữ TJ Sokol Sternberk

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Jihlava
-
-
-
-
-
Nữ TJ Sokol Sternberk
-
-
-
-
-
Super Cup Women
23:00 - 06/10

Nữ Vakifbank

VS

Nữ Eczacibasi

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Vakifbank
-
-
-
-
-
Nữ Eczacibasi
-
-
-
-
-
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lol
Demacia Cup Global Invitational 2026
14:00 - 05/10

GAM Esports

VS

Team Vitality

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
Demacia Cup Global Invitational 2026
16:00 - 05/10

Natus Vincere

VS

FlyQuest

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
Demacia Cup Global Invitational 2026
18:00 - 05/10

Shopify Rebellion

VS

JD Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
LCS Promotion 2027
03:00 - 06/10

Maryville University

VS

Zeu5 Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
CBLOL Promotion 2027
04:00 - 06/10

KaBuM! Ilha das Lendas

VS

9z Globant

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
csgo
CROSSFIRE Season 6
07:00 - 05/10

Without a Roof

VS

LAG

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Pro League Season 24
16:00 - 05/10

ShindeN

VS

G2

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Pro League Season 24
16:00 - 05/10

PARIVISION

VS

FURIA

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Pro League Season 24
18:30 - 05/10

9z

VS

Natus Vincere

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Pro League Season 24
18:30 - 05/10

Legacy

VS

1win

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Europe Series 10
21:00 - 05/10

Leo

VS

Ex Zero Tenacity

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Pro League Season 24
21:00 - 05/10

Spirit

VS

MOUZ

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Pro League Season 24
23:30 - 05/10

Aurora

VS

BETBOOM

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Pro League Season 24
23:30 - 05/10

Vitality

VS

Falcons

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Europe Series 10
00:00 - 06/10

Black Phoenix

VS

PCIFIC

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
NODWIN Clutch Series 13 Closed Qualifier
00:00 - 06/10

Gothic

VS

MOUZ NXT

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Xem thêm
dota2
European Pro League World Series Southeast Asia Season 18
10:00 - 05/10

Ячё123

VS

Team Kinetix

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League World Series Southeast Asia Season 18
13:00 - 05/10

Direborn

VS

Cloud Dawning

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
PARI Universe
15:00 - 05/10

Team Synapse

VS

L1GA TEAM

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Esports Pro Circuit Season 2
22:00 - 05/10

Ovea

VS

Hokori

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
PARI Universe
00:00 - 06/10

Mousesports

VS

Nemiga Gaming

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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Lời giới thiệu

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV là website trực tiếp bóng đá hôm nay cung cấp link xem nhanh, chất lượng HD và hoàn toàn miễn phí cho người hâm mộ. XoilacTV mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến mượt mà, không giật lag, hỗ trợ đa nền tảng từ điện thoại đến máy tính.

Xoilac TV hiện là điểm đến quen thuộc của đông đảo người yêu bóng đá tại Việt Nam, nơi cập nhật đầy đủ các giải đấu hấp dẫn từ trong nước đến quốc tế như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A và nhiều giải đấu khác.

Tại Xoilac TV, bạn có thể dễ dàng truy cập và theo dõi các trận đấu với tốc độ nhanh, đường truyền ổn định và chất lượng hình ảnh sắc nét. XoilacTV luôn cập nhật link xem mới nhất mỗi ngày, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu đỉnh cao nào.

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Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay – Xoilac TV

Ngoài tên thường gọi Xôi Lạc TV, fan hâm mộ còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoilac86, Xoilac 1, 2, 7, Xoilac8, Live, Net, Link… vì sự yêu mến của quý bạn có thể gọi chúng tôi bất kì tên nào mà mình dễ nhớ.

Mục tiêu phát triển của trang web trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv

Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

⭐ Link xem trực tiếp bóng đá ⭐ Xoilac86.tv
⭐ Bình luận viên ⭐ Đội ngũ Xoilac TV chính thức
⭐ Xem tin tức bóng đá ⭐ Cập nhật 24h
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Đội ngũ đứng sau Xoilac TV quy tụ những chuyên gia bóng đá dày dạn kinh nghiệm cùng dàn kỹ thuật viên IT trình độ cao. Nhờ sự kết hợp này, chúng tôi đã có bước tiến thần tốc khi ứng dụng những công nghệ phát tructiepbongda tiên tiến nhất hiện nay. Chỉ trong thời gian ngắn, XoilacTV tự hào trở thành điểm đến của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo. Với phương châm “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”, chúng tôi tối ưu hóa mọi thao tác để bạn có thể lấy link xem bóng đá của các trận cầu tâm điểm một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại, hệ thống của chúng tôi cập nhật đầy đủ link trực tiếp từ những giải đấu hàng đầu thế giới như Champions League, Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga cho đến Euro, World Cup hay Copa America… Lựa chọn các đường link do Xôi Lạc TV cung cấp, bạn chắc chắn sẽ hài lòng với chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đường truyền tốc độ cao cùng hệ thống bình luận tiếng Việt đầy nhiệt huyết và khung hình chuẩn quốc tế.

Ngoài việc phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao thì Xoilac86.tv còn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích khác. Giúp bạn nắm bắt nhanh các sự kiện, tin tức bóng đá mới nhất, cập nhật kết quả của mọi trận đấu vừa diễn ra, theo dõi lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu cũng như kèo nhà cái với thông tin cực kỳ chi tiết. Đương nhiên, toàn bộ dữ liệu này đều được chúng tôi kiểm soát và cập nhật liên tục với độ chính xác tuyệt đối.

Với mục tiêu trở thành điểm đến số 1 cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá tại Việt Nam, XoilacTV vẫn đang không ngừng nâng cấp hệ thống website và cải thiện chất lượng hình ảnh mỗi ngày. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến hoàn hảo nhất cho mọi khán giả.

Xem bóng đá trực tuyến Xoilac86.tv có gì nổi bật?

Khi truy cập vào nền tảng phát sóng bóng đá trực tiếp Xôi Lạc TV, bạn sẽ vô cùng ấn tượng. Bởi chúng tôi không chỉ cung cấp link trực tiếp cho các giải đấu lớn toàn cầu như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup, Euro, Copa America… mà còn chú trọng vào các giải đấu quốc nội và khu vực như V-League, SEA Games, AFF Cup, U23 Châu Á… Bên cạnh đó, các thông tin bên lề sân cỏ trong và ngoài nước cũng được cập nhật nóng hổi mỗi ngày để bạn tham khảo.

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Xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao tại Xôi Lạc TV

Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

Thấu hiểu nhu cầu theo dõi các siêu CLB như Real Madrid, Man City, Liverpool, Man United, Barca, Bayern Munich, Juventus… chúng tôi luôn ưu tiên cập nhật link xem đầy đủ và sắc nét nhất. Ngoài ra, các trận đấu của những đội tuyển quốc gia hàng đầu như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina… cũng được Xôi Lạc TV tiếp sóng trọn vẹn, giúp bạn dễ dàng theo dõi thần tượng của mình thi đấu.

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  • Cập nhật tin tức bóng đá đa dạng: Từ chuyển nhượng, cầu thủ, huấn luyện viên đến các tin tức bên lề nóng hổi nhất trong và ngoài nước.
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  • Xem lại Video Highlight: Dễ dàng xem lại các pha bóng đẹp, diễn biến chính của trận đấu nếu bạn lỡ mất khung giờ trực tiếp.
  • Lịch thi đấu chi tiết: Cung cấp thời gian, đội hình dự kiến và thông tin sân vận động của tất cả các giải đấu lớn.
  • Bảng xếp hạng trực quan: Nắm bắt vị trí, điểm số, hiệu số và phong độ gần đây của đội bóng yêu thích một cách dễ dàng.
  • Bảng kèo nhà cái uy tín: Cập nhật tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền chính xác, hỗ trợ bạn có được những tin soi kèo chất lượng từ đội ngũ chuyên gia.
  • Livescore miễn phí: Theo dõi tỷ số trực tuyến theo thời gian thực một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Giao diện của Xoilac86.tv được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bố cục trang web được phân chia khoa học, giúp bạn tìm kiếm chuyên mục yêu thích chỉ trong vài giây. Màu sắc được phối hợp hài hòa, dịu mắt, không gây mỏi khi theo dõi trong thời gian dài. Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tốc độ tải trang cực nhanh, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sử dụng không thể tuyệt vời hơn.

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Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Đội ngũ quản trị viên tại Xoilac86.tv đều là những chuyên gia, nhà báo thể thao có tâm và có tầm, làm việc xuyên suốt 24/7 để đảm bảo mọi thông tin và đường truyền luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV tự hào là một trong số ít website tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chỉ cần truy cập website, bạn sẽ được hòa mình vào:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Đấu trường danh giá nhất dành cho các CLB hàng đầu Châu Âu.
    • Premier League – Ngoại hạng Anh: Giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới với lượng fan khổng lồ.
    • La Liga – Giải vô địch Tây Ban Nha: Nơi quy tụ những gã khổng lồ như Real Madrid, Barca, Atletico Madrid.
    • Serie A – Giải vô địch Ý: Giải đấu giàu truyền thống với sự góp mặt của AC Milan, Inter Milan, Juventus.
    • Bundesliga – Giải vô địch Đức: Sân chơi của lối đá tấn công rực lửa và cuồng nhiệt.
  • Ligue 1 – Giải vô địch Pháp: Giải đấu đang ngày càng nâng tầm với sự góp mặt của các siêu sao thế giới.
  • Euro & Copa America: Những ngày hội bóng đá lớn nhất cấp đội tuyển tại Châu Âu và Nam Mỹ.
  • V-League: Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tự hào dân tộc.
  • Các giải đấu khác: King’s Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả đều được phát trực tiếp bóng đá hôm nay hoàn toàn miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Hướng tới những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Xoilac TV cam kết phát sóng toàn bộ các trận đấu tại Euro và World Cup. Đây là những giải đấu quy mô nhất, quy tụ những tinh hoa của bóng đá thế giới, được tổ chức 4 năm một lần và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Xôi Lạc TV cũng đồng hành cùng mọi bước chân của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu như U23 Châu Á, AFF Cup, Vòng loại World Cup khu vực Châu Á, SEA Games…

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Trang web Xoilac86.tv được tối ưu hóa cho mọi thiết bị từ smartphone, máy tính bảng đến laptop. Để theo dõi các trận cầu đỉnh cao, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản:

  • Bước 1: Sử dụng trình duyệt web ưa thích như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
  • Bước 2: Tìm kiếm website với các từ khóa: “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“.
  • Bước 3: Truy cập vào địa chỉ chính thức Xoilac86.tv trên bảng kết quả.
  • Bước 4: Tại Trang chủ, kéo xuống danh sách các trận đấu đang và sắp diễn ra.
  • Bước 5: Nhấn vào trận đấu bạn yêu thích để bắt đầu thưởng thức.

Hệ thống còn phân loại thông minh theo các mục: Trận HOT, Trận đang đá, Lịch thi đấu hôm nay/mai… để bạn dễ dàng lựa chọn.

Mọi link xem tại XoiLac TV đều hoàn toàn miễn phí và an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cung cấp tối thiểu 3 link dự phòng cho mỗi trận đấu, cam kết không dính mã độc hay virus, mang lại sự an tâm tối đa cho người xem.

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Hướng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Xoilac TV tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ những ưu điểm vượt trội:

  • Phát sóng đa dạng: Từ giải lớn đến các giải cỏ, bóng đá nữ và cả các môn thể thao khác như Tennis, bóng bàn…
  • Cập nhật link sớm: Link xem được cung cấp trước trận đấu ít nhất 1 tiếng với 3 server dự phòng.
  • Chất lượng hình ảnh/âm thanh: Full HD cực nét, âm thanh sống động, có thể tùy chỉnh độ phân giải theo tốc độ mạng.
  • Đường truyền ổn định: XoiLac TV sử dụng băng thông rộng giúp giảm thiểu tối đa tình trạng giật, lag hay bị out khi đang xem.
  • Bình luận viên cuốn hút: Dàn BLV của Xoilac TV không chỉ có chuyên môn mà còn có phong cách bình luận hài hước, gần gũi.
  • Hạn chế quảng cáo: Chúng tôi cam kết không chèn quảng cáo gây gián đoạn khi trận đấu đang diễn ra để bảo vệ trải nghiệm người dùng.
  • Hệ sinh thái đa dạng: Cung cấp đầy đủ bảng xếp hạng, tin tức, lịch thi đấu và bảng kèo chuẩn xác.

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Bên cạnh Xoilac86.tv, bạn cũng có thể tham khảo một số kênh xem bóng đá uy tín khác như:

  • Vao Roi TV, Ve Bo TV, 90 Phút TV, Bánh Khúc TV, Khô Mực TV, Mì Tôm TV, Cà Khịa TV, Bàn Thắng TV…
  • Các kênh truyền hình chính thống: VTV3, VTV6, K+…
  • Các kênh trực tuyến khác: Ra Khơi TV, Sao Kê TV, Thức Khuya TV, Xem Bóng Đá TV…

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có trải nghiệm mượt mà nhất, bạn nên lưu ý:

  • Đảm bảo kết nối Internet ổn định (Wifi hoặc 4G tốc độ cao).
  • Nếu gặp tình trạng đứng hình, hãy thử Refresh (F5) trang web hoặc tạm dừng vài giây rồi tiếp tục.
  • Sử dụng các link dự phòng nếu link chính bị quá tải.
  • Tham gia tương tác cùng các BLV và rủ bạn bè cùng xem để tăng thêm sự sôi động.

Kết luận

Xoilac86.tv sẽ luôn nỗ lực không ngừng để phục vụ niềm đam mê của cộng đồng yêu bóng đá, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt nhất hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến nào, quý khán giả vui lòng liên hệ với Xôi Lạc TV qua:

Địa chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://xoilackv.tv

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected] – Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mái nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

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